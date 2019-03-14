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الخميس 14/مارس/2019 - 10:15 ص

حبس أب "كفيف" 4 أيام لاتهامه باغتصاب طفلته في القليوبية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2552217

أمرت نيابة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بحبس أب "كفيف" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه باغتصاب ابنته، كما أمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان مدى تعرضها للاغتصاب من عدمه.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من العميد صموئيل عطالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة بورود بلاغ من مالكة "كشك" اتهمت فيه زوجها باغتصاب نجلتها وفض غشاء بكارتها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم يبلغ من العمر 47 سنة "كفيف" استغل عدم تواجد زوجته وانشغالها بالعمل في "الكشك" واقتحم الغرفة على نجلته الطفلة واعتدى عليها جنسيًا مما أدى لإصابتها بنزيف فأخبرت الطفلة والدتها بالواقعة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للواقعة، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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