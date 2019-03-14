تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة لدى مستهل آخر تعاملات الأسبوع، اليوم الخميس، بدعم من استمرارعمليات الشراء والبيع للمؤسسات المالية والأفراد على بعض الأسهم الكبرى بالسوق.



وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 08. 0% بما يعادل 12.6 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 15106 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 1. 0% بما يعادل 67. 0 نقطة ليصل إلى مستوى 702.2 نقطة، بتداولات تخطت قيمتها 62 مليون جنيه، من خلال تداول نحو 6 ملايين ورقة مالية تمت من خلال تنفيذ 1.066 ألف صفقة بيع وشراء.