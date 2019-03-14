فرج عامر يشيد بدعوة السيسي لحضور قمة العشرين في اليابان

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدعوة اليابان للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضور قمة مجموعة العشرين التي تتولى اليابان رئاستها حاليا.



وأكد عامر، في بيان له، أن مشاركة مصر في هذه القمة بحضور رؤساء أقوى 20 اقتصاد على مستوى العالم، يفتح العديد من العلاقات والتعاون بين مصر، وهذه الدول في مجالات التنمية الاقتصادية والصناعية.



وأشار إلى أن دعوة مصر إلى هذه القمة، يستند بشكل مباشر لمكانتها في أفريقيا ورئاستها للاتحاد الأفريقي ولعرض تجربة مصر التنموية الواعدة للإصلاح الاقتصادي الشامل ورؤيتها لسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية في القارة الأفريقية.