الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: تايلاند تنتهك الحقوق الرئيسية

ذكرت منظمة حقوقية دولية قبيل الانتخابات العامة الوشيكة في تايلاند، اليوم الخميس، أن الأحزاب السياسية في البلاد لم تقدم تعهدات تتعلق بقضايا حقوق الإنسان الرئيسية.



وقالت ديبي ستوثارد، الأمين العام لمنظمة "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان": "إنه بعد خمسة أعوام من الحكم العسكري القمعي، من المخيب للآمال ألا تقدم معظم الأحزاب السياسية التايلاندية تعهدات جريئة فيما يخص حقوق الإنسان".



وأضافت أن الالتزامات "الفاترة" التي قدمت تمثل "إشارة مزعجة" إلى أن التحديات الحقوقية في تايلاند ستستمر بعد الانتخابات القادمة.



