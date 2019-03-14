صحة البرلمان: تغليظ عقوبة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بدون موافقة كتابية

قال النائب عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس تغليظ عقوبة التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة بدون أخذ الموافقة النهائية والكتابية من قبل أهل المتوفي وتوصيلها للسجن، وذلك في التعديلات المقدمة على قانون نقل والتبرع بالأعضاء البشرية.



وأوضح "القاضي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة دعت لتنظيم حملة قومية للتوعية بالتبرع بالأعضاء في الإطار الشرعي والقانوني، ونشر ثقافة التبرع بما يمنع ازدياد جريمة سرقة الأعضاء البشرية.