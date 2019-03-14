مراكز حماية المستهلك في ألمانيا تحذر من مشكلة مواعيد الأطباء

رحبت مراكز حماية المستهلك في ألمانيا، بمساعي الائتلاف الحاكم، لتمكين مرضى شركات التأمين شبه الحكومي من الحصول بشكل أسرع على مواعيد لدى الأطباء، غير أنها حذرت في الوقت ذاته من مشاكل جديدة في هذه المواعيد.



وقال رئيس الاتحاد الألماني لحماية المستهلك كلاوس مولر: "إن مرضى التأمين الصحي العام ينتظرون في كثير من الأحيان وقتا طويلا للحصول على موعد لدى الأطباء، مشيرا إلى أن ذلك يسبب ضيقا نفسيا لهم".



أضاف "مولر" أنه من الممكن أن يكون أجر الطبيب مقابل كل فحص هو العامل الحاسم بشأن أوقات الانتظار لأن الأجر الإضافي الذي ينتظر اعتماده بالنسبة للمرضى الجدد سيضر بالمرضى الحاليين".





