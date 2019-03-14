مطار القاهرة يستقبل زوّاره بتماثيل الفراعنة

استقبل مطار القاهرة الزوار بتمثال فرعوني، بجانبيه كرسيين فرعونيين، وسارع الأجانب والمصريين لالتقاط الصور إلى جانبه، كما يحتوي كل طابق على هذا التمثال.



يذكر أن فعاليات ملتقى الشباب العربى والأفريقى تنطلق من مدينة أسوان، اليوم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما مقرر للملتقي أن يستمر حتى يوم 18 من الشهر نفسه.



وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التى تهم الشباب العربى والأفريقى، خاصةً فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى عام 2019.



كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار فى حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب فى العالم العربى والقارة السمراء.