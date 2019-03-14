القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
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الخميس 14/مارس/2019 - 07:58 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه أمطار.. والقاهرة 21 درجة

الأرصاد: طقس اليوم
dostor.org/2552107

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم على معظم مدن الجمهورية كالتالي:
القاهرة 13 21
شبين الكوم 13 21
دمنهور 12 20
الإسكندرية 12 19
بلطيم 13 19
مطروح 12 18
سيوة 12 20
بورسعيد 15 19
الزقازيق 12 20
الإسماعيلية 12 22
السويس 13 22
العريش 10 20
نويبع 16 22
طابا 14 20
كاترين 04 14
الطور 15 22
شرم الشيخ 18 24
الغردقة 19 25
مرسى علم 17 23
بنى سويف 11 22
المنيا 10 22
أسيوط 12 23
سوهاج 11 23
قنا 13 24
الأقصر 14 24
أسوان 16 25
الوادى الجديد 13 24
شلاتين 17 26
أبو رماد 15 26

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