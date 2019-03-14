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الخميس 14/مارس/2019 - 07:48 ص

بالصور.. وزير الطيران يتفقد مطار أسوان الدولى

بالصور.. وزير الطيران
إيمان ماهر
dostor.org/2552106

تفقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران، مطار أسوان الدولى، عقب وصول الأفواج الأولى من المشاركين فى الملتقى العربى الإفريقى؛ لمتابعة سير العمل.

وتنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربى والإفريقى من مدينة أسوان، يوم 16 مارس المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما قرر للملتقى أن يستمر حتى 18 من الشهر نفسه.

وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التى تهم الشباب العربى والإفريقى، خاصةً فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى عام 2019. كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار فى حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب فى العالم العربى والقارة السمراء.

بالصور.. وزير الطيران يتفقد مطار أسوان الدولى
بالصور.. وزير الطيران يتفقد مطار أسوان الدولى
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