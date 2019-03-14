افتتاح أكبر قبة سماوية فى رومانيا.. أبريل المقبل

تُفتتح أكبر قبة سماوية في رومانيا في حديقة حيوان مدينة براشوف بوسط رومانيا مطلع أبريل المقبل، وتعرض أفلاما متنوعة من علم الفلك والجغرافيا.



وقال مدير الحديقة إنه ستستغرق العروض من 30 إلى 40 دقيقة، مما يتيح للزائرين فرصة السفر إلى الأماكن النائية على الأرض، وعلى كل كوكب من المجرة، أو مشاهدة الرسوم المتحركة التي يمكن أن تساعدهم على فهم أفضل لمفاهيم الجغرافيا والأرصاد الجوية وعلم الفلك والبيولوجيا.



وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن تكلفة المشروع بلغت حوالي 8 ملايين ليو (0.9 مليون يورو)، وتعتبر أكبر قبة سماوية في رومانيا من حيث السعة بعدد 103 مقاعد في مدرج مساحته 300 متر مربع.