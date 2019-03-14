ضبط 59 مخالفة تموينية متنوعة فى الغربية

شنت مباحث التموين بالغربية، بقيادة العميد محمد عتمان، حملة على الأسواق والمحلات والمصانع بمدن ومراكز المحافظة، أمس الأربعاء، أسفرت عن ضبط 59 مخالفة متنوعة.



وأخطر العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، بتلقيه إخطارًا من ضباط الإدارة بنتائج الحملة، التي أسفرت عن ضبط 59 مخالفة متنوعة، شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم إعلان أسعار، وتجميع خبز مدعم، وتجميع خبز بلدي مجفف، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان.



وتم تحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفين، وجار إخطار النيابات المختصة للمراكز والأقسام.