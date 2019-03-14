موقع أمريكى: لا يوجد تحرك إضافى بموقع إطلاق الصواريخ فى دونجتشانج-ري

ذكر موقع 38 نورث الأمريكي المتخصص في شئون كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، أنه لم يظهر تحرك إضافي في موقع إطلاق الصواريخ في دونجتشانج-ري على الساحل الغربي في كوريا الشمالية.



وبحسب ما نقلته وكالة يونهاب الكورية للأنباء، عن الموقع، فأنه اعتمادًا إلى صور ملتقطة عبر قمر صناعي تجاري بتاريخ 8 مارس، تبين أن عملية إعادة الإنشاء التي أجريت خلال الأسابيع الأخيرة قد انتهت.



وأوضحت أنه تم إزالة بقايا من عملية الإنشاء من منصة الإطلاق ومنصة اختبار محرك الصواريخ، ولم يظهر أي تغيير على الموقع خلال الفترة من 8-13 مارس الجاري.