مثقفون فى مناقشة "ثورة 1919 وهؤلاء": خالد ناجح احتفى بالثورة وعلينا أن نحتفى بها

نظمت دار الهلال أمس الأربعاء حفل توقيع ومناقشة كتاب "ثورة 1919 وهؤلاء" تأليف الكاتب الصحفي ورئيس تحرير مجلة الهلال خالد ناجح.



ناقش الكتاب الكاتب الصحفي والروائي يوسف القعيد، والمؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي، والشاعر والناقد شعبان يوسف، وتوسط النقاش غناء وعزف على العود للدكتور أشرف عبد الرحمن.



بدأ الحفل الذي أداره الإعلامي "شريف فؤاد" بالوقوف لمدة دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن وعلى روح الراحل الصحفي نبيل زكي.



وتحدث الكاتب الصحفي والروائي يوسف القعيد في كلمته السريعة عن أنه من قام بثورة 19 هم بشر، وبالتالي لابد من التعامل مع شخصياتها بإعتبارهم بشر لا ملائكة، ولا أن يتم تمجيد الثورة وزعيمها تمجيدها مطلقا، حتى أن سعد زغلول نفسه بدأ مذكراته بقول "ويلي لي.. ولمن يقرأ هذا الكتاب من بعدي".



أعقبه غناء الدكتور أشرف عبد الرحمن "أهو ده اللي صار" في فاصل أول، قبل أن تنتقل الكلمة إلى الدكتور عاصم الدسوقي الذي أكد على أن التاريخ علم، والعلم لا علاقة له بالسياسة، وأشار إلى أنه سوف يكتب كتابة موضوعية بلا إنتقاء للأحداث ودون إسقاط لأي معلومة تاريخية ربما تؤثر سلبا على الشخصيات مشيرا إلى أنه كان يفضل أن يحمل الكتاب اسم "هؤلاء وثورة 1919" بدلا من "ثورة 1919 وهؤلاء".



مشيرا إلى أن الكاتب الصحفي خالد ناجح اعتمد في مادته على كتاب شخصية مصر لجمال حمدان، وأن الدخول إلى كتاب من هذا النوع يحتاج إلى فهم أزمة كاتبه وشخصيته، فمثل هذه الكتب بها أهدافها وأثارها عند كاتبها.



وتسائل دكتور عاصم الدسوقي: ما هي ملامح الشخصية المصرية مثلما جمعها خالد ناجح؟ متغيرة بسبب الإحتلال المتواصل لمصر، إنبساطية، صبورة، متدينة، سامحة، ساخرة، ولم يذكر أنها ثورية أو ثائرة مع أن مصر تكاد تكون البلد الوحيدة المعروفة في العالم بكثرة الثورات فيها بسبب تعدد الشعوب الواردة عليها، واكتفى بقول الساخرة بدلا من الثورية ربما لأن ثورتها باطنية ليست عنيفة تستهدف إسقاط الحاكم أو تغيير الحكم.



وأضاف "الدسوقي" أن الكاتب يذكر في الصفحة الـ 29 أن الثورة حققت أهدافها لكنه يظن أنها مقولة غير صحيحة لأن مشكلة ثورة 19 كانت تتمثل في أن الشعب ثائر أما الإدارة فليست كذلك.



وأنهى كلمته عن اختيارات الكاتب التي مالت إلى التمجيد أكثر منها إلى النقد.



تلاه فاصل آخر من الغناء للدكتور أشرف عبد الرحمن لأغنية سيد درويش "شد الحزام على غيره ما يفيدك".



واختتمت المنصة كلمتها مع الشاعر والناقد شعبان يوسف الذي تحدث عن ثورة 19 باعتبارها ليست حكرا على أحد وأن علينا جميعا الإحتفاء بها لأن ثورة 19 وقادتها قابلين للنقد ولأن الثورة نفسها لا تحتاج إلى التمجيد ولا إلى الزم إنما تحتاج إلى عرض وجهتي النظر.



مشيرا إلى أن الكاتب اعتمد في كتابه على جمال حمدان ونعمات وميلاد حنا، وإلى أن النص المنتج لابد أن يتم التعامل معه بشكل كامل، وانهى كلمته بالتأكيد على أن لب الكتاب يأتي فيما كتبه الكاتب عن الشخصية المصرية.



وبهذا لا يمكن اعتبار كتاب "ثورة 1919 وهؤلاء" عملا تاريخيا توثيقيا وإنما جهدا فرديا من الكاتب الصحفي خالد ناجح في الحديث عن بعض أحداث الثورة والغوص في بعض الأشخاص بشكل أعمق.