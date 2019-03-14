موجوروزا تودع بطولة إنديان ويلز على يد بيانكا أندريسكو

ودعت الإسبانية جاربيني موجوروزا بطولة إنديان ويلز للتنس من الدور ربع النهائي على يد الكندية بيانكا أندريسكو.



وسحقت اللاعبة الكندية نظيرتها الإسبانية بنتيجة 6-0 و6-1 خلال 53 دقيقة، لتبلغ الدور قبل النهائي في البطولة.



وستواجه أندريسكو في نصف النهائي الفائزة من مباراة الأوكرانية إلينا سفيتولينا والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا.



بيانكا (18 عاما) المشاركة ببطاقة دعوة فازت في 83% من نقاط إرسالها الأول، وهو أكثر من ضعف ما حققته اللاعبة الإسبانية المصنفة الـ20 في البطولة، كما انتصرت في 5 من 7 فرص لكسر الإرسال في المواجهة.