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الخميس 14/مارس/2019 - 02:35 ص

مصرع طفلة شنقا فى أسيوط

مصرع طفلة شنقا فى
dostor.org/2552077

لقيت طفلة مصرعها شنقا بقرية باقور بمركز الفتح في أسيوط، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا بورود بلاغ من الأهالي بوفاة طفلة في منزلها شنقا أثناء غياب الأب والأم، وبالانتقال تبين وفاة الطفلة «داليا. م. ش»، 10 سنوات، مقيمة قرية أقور دائرة مركز أبوتيج، والاشتباه في شنقها على يد شقيقها بمنزلهما أثناء غياب الوالدين.

وأخطرت النيابة العامة بانتداب مفتش الصحة أقر بعدم جزمه بسبب الوفاة بسبب وجود آثار على رقبة الطفلة، ما دفع النيابة العامة إلى انتداب الطب الشرعي.

وأقر الطب الشرعي بوفاة الطفلة نتيجة الشنق بحبل، لوجود آثار تورم وتجلطات للدم في منطقة الرقبة.

وتشتبه التحريات الأولية في أن مرتكب الواقعة شقيق المجني عليها الطفل «محمد م ش»، 9 سنوات، أثناء لهوهم في المنزل في غياب الوالدين وتواجدهما بالعمل.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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