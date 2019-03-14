القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
اقتصاد
الخميس 14/مارس/2019 - 02:35 ص

أسعار التكييفات اليوم.. "شارب 1.5 حصان" بـ8400 جنيه

أسعار التكييفات
أسعار التكييفات
dostor.org/2552076

شهدت الأسواق المحلية، اليوم الخميس، استقرارًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصد "الدستور" أهم السلع التي يحتاجها المواطنون، خلال موسمي الصيف والشتاء، ومنها أجهزة التكييف.

وسجل سعر تكييف شارب 1.5 حصان بلازما بارد وساخن 8400 جنيه، وسعر تكييف شارب 2.25 حصان إسبليت بارد وساخن إستاندرد 10950 جنيهًا، وشارب 3 أحصنة ديجيتال إسبليت بارد وساخن بريميم 12600 جنيه، وتكييف تورنيدو 1.5 حصان إسبليت بارد بسعر 6700 جنيه، بينما سجل سعر تكييف يونيون أير ساخن وبارد 1.5 حصان 6555 جنيهًا، وسجل سعر تكييف تكييف كاريير 53KHCT-12 سبلت بارد فقط 1.5 حصان 7500 جنيه.

وقال المهندس منصور حسين، أخصائى تبريد وتكييف بإحدى التوكيلات التجارية لصيانة التكييفات، إنه يجب مراعاة عدة عوامل قبل شراء التكييف وكيفية التعامل معه، ومن أهمها اختيار التكييف المناسب لمساحة وحجم الغرفة، بحيث لا تقل سعة حصان التكييف عن مساحة الغرفة، مع تجنب شراء الأنواع الغير معروفة، والأنواع التى ليس لها قطع غيار أو صيانة.

وأشار إلى أنه يجب بعد شراء التكييف المناسب ضبط درجة حرارته على درجة متوسطة مثل 21 درجة، وذلك لتقليل استهلاك الكهرباء والمحافظة على عمر التكييف، مع التنظيف المستمر لفلاتر الهواء كل فترة، وذلك للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

وأوضح "حسين" لـ"الدستور"، أن كل مساحة لها سعة محددة من الأحصنة، وعلى سبيل المثال:
- تكييف 1 حصان، يحتاج مساحة غرفة 8 أمتار مربع.
- تكييف 1.5 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة 12 مترًا مربعًا.
- تكييف 2.5 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة 20 مترًا مربعًا.
- تكييف 3 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة 23 مترًا مربعًا.
- تكييف 4 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة 30 مترًا مربعًا.
- تكييف 5 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة 38 مترًا مربعًا.

موضوعات متعلقة

أسعار التكيفيات اليوم.. "شارب 1.5 حصان" بـ8400 جنيه

أسعار التكيفيات اليوم.. "شارب 1.5 حصان" بـ8400 جنيه

أسعار التكيفيات اليوم.. "شارب 1.5 حصان" بـ8400 جنيه

أسعار التكيفيات اليوم.. "شارب 1.5 حصان" بـ8400 جنيه

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

منذ اسبوع

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

منذ شهر

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ أقل من شهرين

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أقل من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 3 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

الآن

موجة رياح محملة بالرمال والأتربة وانخفاض فى الحرارة تضرب القاهرة والجيزة

نشطاء يقاضون «تنظيم الحمدين» دوليًا لدعمه الإرهاب فى مصر وليبيا

وثيقة مسربة: أردوغان دبر «انقلاب ٢٠١٦» لإقامة حكم فردى ومعاقبة خصومه

البيت الأبيض يهدد برفض قرار "الشيوخ" بإنهاء دعم قوات التحالف في اليمن

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال...(بث مباشر)

HD مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ بث مباشر livehd7 | live hd دوري ابطال اوروبا اليوم | كول كورة | كورة اون لاين

رابط كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر فى دوري ابطال اوروبا كورة ستار

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بدون تقطيع (بث مباشر)

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

موجوروزا تودع بطولة إنديان ويلز على يد بيانكا أندريسكو

تعرّف على أبرز نتائج مباريات الأربعاء فى جميع البطولات

كلوب: أريد مشاهدة هدف مانى 500 مرة

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال...(بث مباشر)

HD مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ بث مباشر livehd7 | live hd دوري ابطال اوروبا اليوم | كول كورة | كورة اون لاين

رابط كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر فى دوري ابطال اوروبا كورة ستار

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بدون تقطيع (بث مباشر)

ads
كشكول

وفد الجامعات الأفريقية في زيارة للأهرامات

وزير التعليم ينعي الطفلة رواية ضحية حادثة قطار محطة مصر

استقالة مدير الحسين الجامعي.. تهديدات باستقالات جماعية وعميد طب الأزهر يرد

تعرف علي منح تجارة عين شمس لتأهيل الطلاب لسوق العمل

"اللغة العربية و دعم الهوية" ثانى جلسات منتدي شباب الباحثين بألسن عين شمس

الأمصار

صفعة لأردوغان.. البرلمان الأوروبي يدعو لتعليق انضمام تركيا إلى الاتحاد

ماني يمنح ليفربول التقدم على بايرن ميونيخ

فتاة تقطع يديها لتحصل على أموال التأمين

بايرن ميونيخ يكشف عن تشكيله لمواجهة ليفربول الإنجليزي

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بايرن ميونيخ

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

في عيد المرأة.. تعرف على الإعلامية سلوى حجازي وحوارها مع أم كلثوم

صديق الطيور الجارحة.. الدوانكى يكرس حياته لتربية الصقور (فيديو)

اكتشاف مقبرة رهبان وأثار أنشطة بشرية تعود لـ38 ألف عام بالصين

الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎