"ترودو" يعزى نظيره الإثيوبى فى ضحايا الطائرة المنكوبة

قدم رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، أمس الأربعاء، تعازيه لنظيره الإثيوبي آبي أحمد، خلال اتصال هاتفي، في طاقم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت يوم الأحد الماضي، بجانب المواطنين الإثيوبيين الذين قضوا في الحادث، معربا عن استعداد بلاده تقديم المساعدة.



وذكر بيان من مكتب رئيس الوزراء أن رئيس الوزراء الإثيوبي بدوره قدم تعازيه لترودو في وفاة الـ18 كنديا الذين كانوا على متن الطائرة.



وأشار آبي أحمد وترودو إلى أهمية المؤتمر القادم الذي سيتم عقده في مدينة فانكوفر في كندا في يونيو القادم، الذي يعد علامة فارقة مهمة للنهوض بالأولوية المشتركة للمساواة بين الجنسين.



كما ناقش رئيس الوزراء ترودو مع نظيره الإثيوبي اعتقال كنديين وتطبيق عقوبة الإعدام على كندي ثالث في الصين، وأهمية سيادة القانون.