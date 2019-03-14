انطلاق مناورات فنزويلا العسكرية نهاية الأسبوع الجارى

أعلن نائب وزير الاتصالات والإعلام في فنزويلا خورخي رودريجيز، اليوم الخميس، أن المرحلة الثانية من التدريبات العسكرية ستبدأ في نهاية الأسبوع الجاري.



وقال "رودريجيز" للتلفزيون الحكومي: "ستُستأنف التدريبات العسكرية في مرحلتها الثانية تحت اسم آنا كارينا روت في نهاية الأسبوع الجاري".



وتأتي هذه التدريبات في ظل تفاقم الأزمة السياسية في كاراكاس بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان جوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

