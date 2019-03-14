القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
عالم
الخميس 14/مارس/2019 - 07:54 ص

مسؤول أمريكى يكذب تركيا: لا تنسيق مع أنقرة بشأن سوريا

مسؤول أمريكى يكذب
مسؤول أمريكى يكذب تركيا: لا تنسيق مع أنقرة بشأن سوريا
وكالات
dostor.org/2552042

نفى مسؤول أمريكي، أمس الأربعاء، ما نقلته وسائل إعلام تركية عن أن واشنطن تبحث مع أنقرة هجومًا محتملًا لتركيا في شمال شرق سوريا، وقال إن واشنطن لا تعتقد أن مثل هذه العملية ضرورية للتصدي للمخاوف الأمنية لأنقرة.

كانت وسائل إعلام تركية رسمية نقلت عن مسؤول عسكري تركي، الثلاثاء الماضي، زعمه أن أنقرة تبحث مع الولايات المتحدة وروسيا هجومًا محتملًا في منطقة بشمال شرق سوريا خاضعة لسيطرة مقاتلين يقودهم الأكراد.

وفي يناير الماضي حذَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا من كارثة اقتصادية في حال شنت هجومًا ضد الأكراد بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وكان الرئيس ترامب أعلن نهاية العام الماضي عزمه على سحب القوات الأمريكية من سوريا البالغ تعدادها 2000 عسكري، وهو الموقف الذي أثار كثيرًا من ردود الفعل، إذ تفاجأ الحلفاء المنضمون إلى واشنطن في قتال تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتشن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن وتضم فصائل كردية في شرق سوريا هجوما عنيفا في الباغوز آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

منذ يومين

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار

منذ 3 أيام

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض

منذ 3 أيام

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية

منذ اسبوع

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة

منذ اسبوع

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

الآن

تفاصيل شخصية حمادة هلال فى مسلسل "ابن أصول"

"كلوب" يريد تأليف كتاب عن فان ديك

الأخضر الإبراهيمى: حالة "بوتفليقة" مستقرة لكن صوته ضعيف جدا

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

ads
الأكثر قراءة

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

موعد قرعة دور الثمانية فى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

حالة الطقس.. تحذير خطير من الأرصاد الجوية حول العاصفة الترابية

ماذا حدث لـ"فيس بوك"؟.. التفاصيل الكاملة للعطل المفاجئ للموقع

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

وكيل رمضان صبحى يكشف حقيقة طلبه الرحيل من الأهلى

"كلوب" يريد تأليف كتاب عن فان ديك

كوتينيو يعود للتسجيل.. ورقم استثنائى لبرشلونة فى دورى الأبطال

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

موعد قرعة دور الثمانية فى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

حالة الطقس.. تحذير خطير من الأرصاد الجوية حول العاصفة الترابية

ماذا حدث لـ"فيس بوك"؟.. التفاصيل الكاملة للعطل المفاجئ للموقع

ads
كشكول

وفد الجامعات الأفريقية في زيارة للأهرامات

وزير التعليم ينعي الطفلة رواية ضحية حادثة قطار محطة مصر

استقالة مدير الحسين الجامعي.. تهديدات باستقالات جماعية وعميد طب الأزهر يرد

تعرف علي منح تجارة عين شمس لتأهيل الطلاب لسوق العمل

"اللغة العربية و دعم الهوية" ثانى جلسات منتدي شباب الباحثين بألسن عين شمس

الأمصار

صفعة لأردوغان.. البرلمان الأوروبي يدعو لتعليق انضمام تركيا إلى الاتحاد

ماني يمنح ليفربول التقدم على بايرن ميونيخ

فتاة تقطع يديها لتحصل على أموال التأمين

بايرن ميونيخ يكشف عن تشكيله لمواجهة ليفربول الإنجليزي

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بايرن ميونيخ

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

افتتاح أكبر قبة سماوية فى رومانيا.. أبريل المقبل

طفلة سويدية مرشحة لجائزة نوبل للسلام

في عيد المرأة.. تعرف على الإعلامية سلوى حجازي وحوارها مع أم كلثوم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎