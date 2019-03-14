"ترامب" يبدى رغبته فى اتفاق تجارى سليم مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه لا يتعجل إتمام اتفاق تجاري مع الصين، لافتًا إلى أن واشنطن تريد أن يتضمن إصلاحات هيكلية من جانب بكين، بما في ذلك كيفية تعاملها مع الملكية الفكرية الأمريكية.



وأبلغ "ترامب" الصحفيين في البيت الأبيض قائلا: "اعتقد أن الأمور تمضي على نحو جيد للغاية.. سنرى فقط ما هو الموعد.. لست في عجالة من أمري.. أريد أن يكون الاتفاق سليما".



وتابع ترامب: "لست متعجلا مهما كان الأمر.. من الجيد أن يكون الاتفاق سليما.. من الحسن أن يكون اتفاقا جيدا لنا.. وإن لم يكن، فلن نبرم ذلك الاتفاق".



وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، ثقته في أن الولايات المتحدة يمكنها إبرام اتفاق تجاري مع الصين.



وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، إنه يعتقد أن بلاده ستواصل العمل على نحو جيد جدًا سواء في حال التوصل أو عدم التوصل إلى اتفاقية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



ومن المنتظر عقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ بولاية فلوريدا في السابع والعشرين من مارس الجاري، للتباحث حول القضايا والملفات الاقتصادية الشائكة والخلافية بين البلدين.



ويتوقع الخبراء أن تشهد القمة التوصل إلى اتفاق رسمي بين الطرفين، ووضع الخطوط العريضة لإنهاء الحرب التجارية المستمرة لأكثر من 7 أشهر التي أحدثت هزات بأسواق المال العالمية.