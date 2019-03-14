القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
عالم
الخميس 14/مارس/2019 - 03:50 ص

"ترامب" يبدى رغبته فى اتفاق تجارى سليم مع الصين

ترامب يبدى رغبته
وكالات
dostor.org/2552033

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه لا يتعجل إتمام اتفاق تجاري مع الصين، لافتًا إلى أن واشنطن تريد أن يتضمن إصلاحات هيكلية من جانب بكين، بما في ذلك كيفية تعاملها مع الملكية الفكرية الأمريكية.

وأبلغ "ترامب" الصحفيين في البيت الأبيض قائلا: "اعتقد أن الأمور تمضي على نحو جيد للغاية.. سنرى فقط ما هو الموعد.. لست في عجالة من أمري.. أريد أن يكون الاتفاق سليما".

وتابع ترامب: "لست متعجلا مهما كان الأمر.. من الجيد أن يكون الاتفاق سليما.. من الحسن أن يكون اتفاقا جيدا لنا.. وإن لم يكن، فلن نبرم ذلك الاتفاق".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، ثقته في أن الولايات المتحدة يمكنها إبرام اتفاق تجاري مع الصين.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، إنه يعتقد أن بلاده ستواصل العمل على نحو جيد جدًا سواء في حال التوصل أو عدم التوصل إلى اتفاقية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المنتظر عقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ بولاية فلوريدا في السابع والعشرين من مارس الجاري، للتباحث حول القضايا والملفات الاقتصادية الشائكة والخلافية بين البلدين.

ويتوقع الخبراء أن تشهد القمة التوصل إلى اتفاق رسمي بين الطرفين، ووضع الخطوط العريضة لإنهاء الحرب التجارية المستمرة لأكثر من 7 أشهر التي أحدثت هزات بأسواق المال العالمية.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

منذ يومين

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار

منذ 3 أيام

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض

منذ 3 أيام

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية

منذ اسبوع

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة

منذ اسبوع

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

الآن

تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائى دورى أبطال أوروبا

ماذا حدث لـ"فيس بوك"؟.. التفاصيل الكاملة للعطل المفاجئ للموقع

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ فى دورى أبطال أوروبا

برشلونة يسحق ليون بخمسة أهداف فى إياب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال...(بث مباشر)

HD مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ بث مباشر livehd7 | live hd دوري ابطال اوروبا اليوم | كول كورة | كورة اون لاين

رابط كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر فى دوري ابطال اوروبا كورة ستار

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بدون تقطيع (بث مباشر)

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

ويليان: "هازارد" لا يريد الانتقال إلى ريال مدريد

موعد قرعة دور الثمانية فى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موجوروزا تودع بطولة إنديان ويلز على يد بيانكا أندريسكو

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال...(بث مباشر)

HD مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ بث مباشر livehd7 | live hd دوري ابطال اوروبا اليوم | كول كورة | كورة اون لاين

رابط كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر فى دوري ابطال اوروبا كورة ستار

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بدون تقطيع (بث مباشر)

ads
كشكول

وفد الجامعات الأفريقية في زيارة للأهرامات

وزير التعليم ينعي الطفلة رواية ضحية حادثة قطار محطة مصر

استقالة مدير الحسين الجامعي.. تهديدات باستقالات جماعية وعميد طب الأزهر يرد

تعرف علي منح تجارة عين شمس لتأهيل الطلاب لسوق العمل

"اللغة العربية و دعم الهوية" ثانى جلسات منتدي شباب الباحثين بألسن عين شمس

الأمصار

صفعة لأردوغان.. البرلمان الأوروبي يدعو لتعليق انضمام تركيا إلى الاتحاد

ماني يمنح ليفربول التقدم على بايرن ميونيخ

فتاة تقطع يديها لتحصل على أموال التأمين

بايرن ميونيخ يكشف عن تشكيله لمواجهة ليفربول الإنجليزي

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بايرن ميونيخ

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

في عيد المرأة.. تعرف على الإعلامية سلوى حجازي وحوارها مع أم كلثوم

صديق الطيور الجارحة.. الدوانكى يكرس حياته لتربية الصقور (فيديو)

اكتشاف مقبرة رهبان وأثار أنشطة بشرية تعود لـ38 ألف عام بالصين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎