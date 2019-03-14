ويليان: "هازارد" لا يريد الانتقال إلى ريال مدريد

أكد البرازيلي ويليان دا سيلفا، جناح تشيلسي الإنجليزي، أن زميله البلجيكي إيدين هازارد لا يريد الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن كل شيء وارد في كرة القدم.



وارتبط اسم "هازارد" بالفترة الأخيرة بالانتقال إلى الريال، في ظل رغبة الملكي لتدعيم صفوفه.



وقال "ويليان" في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة دينامو كييف الأوكراني بالدوري الأوروبي: "إيدين هازارد يريد البقاء في تشيلسي لفترة طويلة فهو لم يتحدث من قبل عن رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد".



ويحل "البلوز" ضيفًا ثقيلًا على دينامو كييف، مساء الخميس، دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، علمًا أن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق اللندني بنتيجة 3-0.



وأضاف: "في كرة القدم لا تعلم ما سيحدث في المستقبل، لكنني أتمنى بقاءه معنا لأطول فترة ممكنة، فهو لاعب عظيم وأحد أفضل اللاعبين في العالم".



وأتم: "هازارد يتمنى تحقيق الإنجازات للنادي وأعتقد أنه لن يرحل بهذه السهولة".