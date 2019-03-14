تحذير خطير من الأرصاد الجوية حول العاصفة الترابية

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، يصل أحيانا إلى حد العاصفة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.



وحذر "عبدالعال" المواطنين من العاصفة الترابية، مشددًا على الابتعاد عن الأتربة واستخدام الكمامات ي حالة وجود أتربة؛ للحفاظ على الجهاز التنفسى.



وأوضح أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية مع انخفاض درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية.