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الخميس 14/مارس/2019 - 06:22 ص

كوتينيو يعود للتسجيل.. ورقم استثنائى لبرشلونة فى دورى الأبطال

كوتينيو يعود للتسجيل..
كوتينيو يعود للتسجيل.. ورقم استثنائى لبرشلونة فى دورى الأبطال
وكالات
dostor.org/2552014

عاد البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب وسط برشلونة الإسباني، إلى التسجيل مع الفريق الكتالوني بعد غياب، وواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق تألقه، خلال فوز البارسا على ليون الفرنسي بنتيجة 5-1 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ميسي سجل هدفين في المباراة، الأول من ركلة جزاء، ليرفع رصيده من الأهداف المسجلة بالمسابقة من ركلات الجزاء إلى 12، بفارق 6 أهداف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الرقم القياسي (16 هدفًا).

ووصل ليو بعد هدفيه إلى الموسم الـ11 على التوالي الذي يسجل فيه 35 هدفًا على الأقل في كل المسابقات مع برشلونة، كما وصل إلى 62 هدفًا خلال 61 مباراة له مع الفريق على ملعب كامب نو بالمسابقة.

البرازيلي فيليبي كوتينيو سجل الهدف الثاني للبارسا في المباراة، وهو الأول له مع الفريق منذ أكتوبر 2018.

برشلونة حقق رقما قياسيا في البطولة، بعدما بات أول فريق يتأهل إلى الدور ربع النهائي في 13 نسخة على التوالي، وذلك منذ موسم 2007-2008 حتى النسخة الحالية.

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