القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
محافظات
الخميس 14/مارس/2019 - 03:04 ص

كشف لغز سرقة 358 ألف جنيه من معرض دراجات بخارية بالدقهلية

المتهمين
المتهمين
الدقهلية : عمرو الحوتى
dostor.org/2552013

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين، من كشف لغز سرقة 358 ألف جنيه من خزينة معرض دراجات بخارية، وتمكنت من ضبط الجناة والمبلغ المسروق.

كان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين، من صلاح أحمد البدوى 49 سنة، صاحب معرض دراجات بخارية بشارع أحمد ماهر بمدينة السنبلاوين، يفيد باكتشافه سرقة الخزينة الخاصة بالمحل خاصته، وما بداخلها من مبالغ مالية، ولا يتهم أحد بالسرقة.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد النجار رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين، ومعاونيه النقيب محمد الشامى والنقيب نصر نجم، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "نصر. ا. ف" 22 سنة، عامل، ومقيم حى الطيارة بمدينة السنبلاوين، و"خالد. أ. ح. أ" 21 سنة، طالب، ومقيم طريق المعاهدة، و"محمد. أ. م. ر" 19 سنة، عاطل، ومقيم طنبول الجديدة، و"السعيد. ي. س" 24 سنة، سائق توك توك، ومقيم ارض الخواجة بالمدينة، و"محمد. أ. ا. م" وشهرته "بوجى" 23 سنة، و"محمد. س. م" وشهرته "زنجر" ومقيمان 6 أكتوبر بالجيزة.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة، تم ضبط كل المتهمين ماعدا الخامس والسادس، وجارى تكثيف الجهود لسرعة ضبطهم، فيما عثر بجوزة المقبوض عليهم على 358400 جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا
منذ 5 شهر

بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث كوم النور إلى 18

منذ 12 شهر

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»

الآن

موجة رياح محملة بالرمال والأتربة وانخفاض فى الحرارة تضرب القاهرة والجيزة

نشطاء يقاضون «تنظيم الحمدين» دوليًا لدعمه الإرهاب فى مصر وليبيا

وثيقة مسربة: أردوغان دبر «انقلاب ٢٠١٦» لإقامة حكم فردى ومعاقبة خصومه

البيت الأبيض يهدد برفض قرار "الشيوخ" بإنهاء دعم قوات التحالف في اليمن

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال...(بث مباشر)

HD مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ بث مباشر livehd7 | live hd دوري ابطال اوروبا اليوم | كول كورة | كورة اون لاين

رابط كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر فى دوري ابطال اوروبا كورة ستار

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بدون تقطيع (بث مباشر)

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

موجوروزا تودع بطولة إنديان ويلز على يد بيانكا أندريسكو

تعرّف على أبرز نتائج مباريات الأربعاء فى جميع البطولات

كلوب: أريد مشاهدة هدف مانى 500 مرة

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال...(بث مباشر)

HD مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ بث مباشر livehd7 | live hd دوري ابطال اوروبا اليوم | كول كورة | كورة اون لاين

رابط كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر فى دوري ابطال اوروبا كورة ستار

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بدون تقطيع (بث مباشر)

ads
كشكول

وفد الجامعات الأفريقية في زيارة للأهرامات

وزير التعليم ينعي الطفلة رواية ضحية حادثة قطار محطة مصر

استقالة مدير الحسين الجامعي.. تهديدات باستقالات جماعية وعميد طب الأزهر يرد

تعرف علي منح تجارة عين شمس لتأهيل الطلاب لسوق العمل

"اللغة العربية و دعم الهوية" ثانى جلسات منتدي شباب الباحثين بألسن عين شمس

الأمصار

صفعة لأردوغان.. البرلمان الأوروبي يدعو لتعليق انضمام تركيا إلى الاتحاد

ماني يمنح ليفربول التقدم على بايرن ميونيخ

فتاة تقطع يديها لتحصل على أموال التأمين

بايرن ميونيخ يكشف عن تشكيله لمواجهة ليفربول الإنجليزي

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بايرن ميونيخ

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

في عيد المرأة.. تعرف على الإعلامية سلوى حجازي وحوارها مع أم كلثوم

صديق الطيور الجارحة.. الدوانكى يكرس حياته لتربية الصقور (فيديو)

اكتشاف مقبرة رهبان وأثار أنشطة بشرية تعود لـ38 ألف عام بالصين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎