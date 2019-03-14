كشف لغز سرقة 358 ألف جنيه من معرض دراجات بخارية بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين، من كشف لغز سرقة 358 ألف جنيه من خزينة معرض دراجات بخارية، وتمكنت من ضبط الجناة والمبلغ المسروق.



كان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين، من صلاح أحمد البدوى 49 سنة، صاحب معرض دراجات بخارية بشارع أحمد ماهر بمدينة السنبلاوين، يفيد باكتشافه سرقة الخزينة الخاصة بالمحل خاصته، وما بداخلها من مبالغ مالية، ولا يتهم أحد بالسرقة.



وبتشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد النجار رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين، ومعاونيه النقيب محمد الشامى والنقيب نصر نجم، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "نصر. ا. ف" 22 سنة، عامل، ومقيم حى الطيارة بمدينة السنبلاوين، و"خالد. أ. ح. أ" 21 سنة، طالب، ومقيم طريق المعاهدة، و"محمد. أ. م. ر" 19 سنة، عاطل، ومقيم طنبول الجديدة، و"السعيد. ي. س" 24 سنة، سائق توك توك، ومقيم ارض الخواجة بالمدينة، و"محمد. أ. ا. م" وشهرته "بوجى" 23 سنة، و"محمد. س. م" وشهرته "زنجر" ومقيمان 6 أكتوبر بالجيزة.



وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة، تم ضبط كل المتهمين ماعدا الخامس والسادس، وجارى تكثيف الجهود لسرعة ضبطهم، فيما عثر بجوزة المقبوض عليهم على 358400 جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.