تفاصيل شخصية ياسر جلال فى مسلسل "لمس أكتاف"

يشارك الفنان ياسر جلال في السباق الرمضاني المقبل بمسلسله الجديد والذي يحمل اسم "لمس أكتاف".



وعلمت "الدستور" أن "ياسر" يجسد دور "أدهم"، وهو بطل رياضى يحرص على ممارسة المصارعة الرومانية، ويلعب أمام اللاعب كرم جابر، الحاصل على الميدالية الذهبية الأوليمبية بهذا النوع من الرياضة، وتربطهما علاقة صداقة قوية منذ صغرهما، ويتمنيان احتراف اللعبة والسفر خارج البلاد.



ولكن يضع القدر نفسه حائلًا أمام رغبة الصديقين، ويشاء أن يلتقيا معًا فى مباراة قوية، يفوز فيها "أدهم"، لكنه يتسبب فى إصابة صديقه بعاهة مستديمة دون قصد بسبب حركة خاطئة أثناء المصارعة، الأمر الذى يضطره لترك المهنة للأبد، ويعيش متأثرًا طوال حياته بذنب صديقه.