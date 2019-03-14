تفاصيل شخصية حمادة هلال فى مسلسل "ابن أصول"

يشارك الفنان حمادة هلال، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسله الجديد والذي يحمل اسم "ابن أصول".



وعلمت "الدستور"، أن الفنان حمادة هلال، يُجسد شخصية الشاب يدعى "هشام" وهو من عائلة ثرية، ويعمل فى تجارة الألماس مع والدته "أصول"، التى تُلقب بـ"صولا"، وتُجسد شخصيتها الفنانة سوزان نجم الدين.



كما أن "هشام" يُصاب بهلاوس ويظن أن بعض الأشخاص يحاولون قتله، ويسعى لإقناع عائلته بتركيب كاميرات مراقبة فى المنزل، ويكتشف فى النهاية أن جده "شامل"، الذى يجسد شخصيته الفنان عماد رشدى، هو المتسبب فى هذه التهيؤات، لإقناعه بترك العزوبية واتخاذ قرار الزواج نظرًا لعلاقاته النسائية الكثيرة.