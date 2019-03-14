موعد قرعة دور الثمانية فى دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

شهد دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مفاجآت كثيرة، كان أبرزها خروج ريال مدريد وباريس سان جيرمان من البطولة؛ ولكن ينتظر جماهير كرة القدم قرعة الدور ربع النهائى لمسابقة دورى أبطال أوروبا فى الموسم الحالى 2018/2019، والتى من الممكن أن تسفر عن مواجهات من العيار الثقيل.



وتقام قرعة ربع نهائى دورى الأبطال، غدًا الجمعة، فى الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، بمدينة "نيون" السويسرية" وستكون مذاعة على قناة beIN SPORTS NEWS HD.



وأسفرت مواجهات دور الستة عشر لمسابقة تشامبيونزليج والتى أسدل الستار عليها مساء أمس، الأربعاء، عن تأهل 8 أندية هى "ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، برشلونة، مانشستر سيتى، أياكس، مانشستر يونايتد، توتنهام، بورتو، يوفنتوس".



وتعد هذه المرة هى الأولى التى تتواجد فيها 4 أندية إنجليزية فى الدور ربع النهائى لدورى الأبطال منذ موسم 2008/2009.