تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائى دورى أبطال أوروبا

حسمت مواجهات دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بتأهل فرق: "مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، توتنهام، ليفربول، يوفنتوس، برشلونة، بورتو، وأياكس أمستردام"، لربع النهائي.



وشهدت مواجهات دور الـ16 عدة مباريات نارية، أسفرت عن مفاجآت كان أبرزها إقصاء ريال مدريد حامل اللقب.



الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي:

وتأهل مانشستر يونايتد على حساب باريس سان جيرمان من ملعب حديقة الأمراء، بعد فوزه بنتيجة (3-1) في مباراة الإياب، وكان بي إس جي متقدمًا بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على ملعب "أولد ترافورد".



وصعد بورتو البرتغالي بعد إقصاءه لروما الإيطالي، حيث حقق الفوز في لقاء الإياب بنتيجة (3-1)، رغم هزيمته في الذهاب بنتيجة (2-1).



كما تأهل أياكس أمستردام الهولندي على حساب ريال مدريد بعد فوز بنتيجة (5-3) في مجموع المباريتين.



وتأهل توتنهام الإنجليزي بعد فوزه على بوروسيا دورتموند بنتيجة (4-0) في مجموع المباريتين.



وحسم يوفنتوس الإيطالي تأهله بريمونتادا أمام أتليتكو مدريد، وصعد بنتيجة (3-2) في مجموع اللقائين.



وحجز مانشستر سيتي الإنجليزي مقعده بعد فوز على شالكة الألماني بنتيجة (10-2) في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.



وصعد برشلونة الإسباني على حساب أوليمبك ليون الفرنسي بعد فوز بنتيجة (5-1).



كما تأهل ليفربول الإنجليزي على حساب بايرن ميونخ الألماني بعد الفوز بنتيجة (3-1).