ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ فى دورى أبطال أوروبا

حقق فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، فوزًا غاليًا على مضيفه بايرن ميونخ الألمانى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة المثيرة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "اليانز آرينا"؛ ليتأهل للدور ربع النهائى من مسابقة دورى أبطال أوروبا.



وأحرز السنغالى ساديو مانى هدف التقدم لصالح ليفربول ضد بايرن ميونخ بعد خطأ كبير من الحارس مانويل نوير فى الدقيقة 26، ثم سجل ماتيب، لاعب الريدز هدف التعادل للبايرن ضد فريقه بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 39 من زمن المباراة.



وفى الشوط الثانى، أضاف فيرجيل فان ديك هدف ليفربول الثانى من رأسية رائعة فى الدقيقة 69، ثم اختتم ساديو مانى ثلاثية الريدز ضد البايرن من صناعة محمد صلاح فى الدقيقة 84 من زمن المباراة.