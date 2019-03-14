برشلونة يسحق ليون بخمسة أهداف فى إياب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا

استطاع فريق برشلونة تحقيق فوزًا عريضًا على ضيفه أولمبيك ليون بنتيجة 5/1 في المباراة التي جمعتهما بملعب "كامب نو"، في "إياب" دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين برشلونة ضد أولمبيك ليون في فرنسا، انتهت بالتعادل السلبي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



وافتتح ميسي التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 18 بعدما تعرض سواريز لعرقلة داخل المنطقة، ليوقع على هدفه الثامن في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وأضاف فيليب كوتينيو الثاني من تمريرة حريرة من لويس سواريز في الدقيقة 31.



وفي الشوط الثاني، قلص ليون الفارق بهدف لوكاس توسارت في الدقيقة 58، ورد برشلونة بـ3 أهداف عبر ميسي حيث صنع أولها في الدقيقة 78 وصنع اثنين آخرين لبيكيه في الدقيقة 81 وديمبلي البديل في الدقيقة 86.



وأكمل برشلونة عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا برفقة كل من ليفربول ويوفنتوس ومانشستر سيتي ويونايتد وتوتنهام وأياكس وبورتو.