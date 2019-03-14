اليوم.. انطلاق مهرجان "سبورتس فيستفال" لصالح مصابى قطار محطة مصر

ينطلق، مهرجان "سبورتس فيستفال" في نسخته الأولى، ظهر اليوم الخميس، الذي تنظمه مدرسة "مينيس" برعاية مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق بالمجان، لتكريم عدد كبير من الأبطال الناشئين الحاصلين على مراكز وألقاب دولية وعربية ومحلية، في مختلف الرياضيات، مثل كرة القدم والسباحة والجودو والاسكواش، وغيرها، لتحفيزهم على استمرار مسيرة الإنجازات التي تعكس صورة مشرفة لوطننا الغالي مصر.



وخصص القائمون على المهرجان كافة عائدات الاحتفال، لمصابي حادث محطة مصر الأليم، لصالح صندوق مستشفي "أهل مصر"، لعلاج الحروق بالمجان، لدمج الطلاب في العمل العام، وتعريفهم بأهمية المشاركة المجتمعية.



يحضر الاحتفالية لفيف من كبار الشخصيات العامة والفنانين، ورجال الدولة والتعليم، وعلى رأسهم، الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر، ونجم منتخب مصر الكابتن مصطفى يونس، والدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس إدارة مستشفي أهل مصر، والدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير بوابة الفجر، الأستاذ بجامعة الفيوم، والكابتن أيمن رجب رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي مصر المقاصة.



كما يحضر الحفل أيضًا الفنان مصطفى منصور، والفنان محمود فارس، والفنانة منى ممدوح، والفنان عمرو عزمي، والفنانة إلهام عبد البديع، والإعلامي مؤمن الجندي، والناقد الرياضي محمود الشيخ، ومذيع الشارع أحمد رأفت، والشاعر أحمد حسن راؤول.