القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
مصر
الخميس 14/مارس/2019 - 12:26 ص

اليوم.. انطلاق مهرجان "سبورتس فيستفال" لصالح مصابى قطار محطة مصر

حادث قطار محطة مصر
حادث قطار محطة مصر
بيجاد سلامة
dostor.org/2552005

ينطلق، مهرجان "سبورتس فيستفال" في نسخته الأولى، ظهر اليوم الخميس، الذي تنظمه مدرسة "مينيس" برعاية مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق بالمجان، لتكريم عدد كبير من الأبطال الناشئين الحاصلين على مراكز وألقاب دولية وعربية ومحلية، في مختلف الرياضيات، مثل كرة القدم والسباحة والجودو والاسكواش، وغيرها، لتحفيزهم على استمرار مسيرة الإنجازات التي تعكس صورة مشرفة لوطننا الغالي مصر.

وخصص القائمون على المهرجان كافة عائدات الاحتفال، لمصابي حادث محطة مصر الأليم، لصالح صندوق مستشفي "أهل مصر"، لعلاج الحروق بالمجان، لدمج الطلاب في العمل العام، وتعريفهم بأهمية المشاركة المجتمعية.

يحضر الاحتفالية لفيف من كبار الشخصيات العامة والفنانين، ورجال الدولة والتعليم، وعلى رأسهم، الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر، ونجم منتخب مصر الكابتن مصطفى يونس، والدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس إدارة مستشفي أهل مصر، والدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير بوابة الفجر، الأستاذ بجامعة الفيوم، والكابتن أيمن رجب رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي مصر المقاصة.

كما يحضر الحفل أيضًا الفنان مصطفى منصور، والفنان محمود فارس، والفنانة منى ممدوح، والفنان عمرو عزمي، والفنانة إلهام عبد البديع، والإعلامي مؤمن الجندي، والناقد الرياضي محمود الشيخ، ومذيع الشارع أحمد رأفت، والشاعر أحمد حسن راؤول.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ أقل من شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ أقل من شهر

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

الآن

البيت الأبيض يهدد برفض قرار "الشيوخ" بإنهاء دعم قوات التحالف في اليمن

الزمالك يفاوض فرجاني ساسي لتمديد عقده حتى 2023

قدم المشيئة.. صحفي أمريكي: جملة «إن شاء الله» هي مفتاح الثقافة العربية

المبدع الأخير.. علي بدرخان: بعت كل ما أملك لإنتاج فيلمين ولا أستطيع العمل بمفردى فى السينما الآن

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال...(بث مباشر)

HD مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ بث مباشر livehd7 | live hd دوري ابطال اوروبا اليوم | كول كورة | كورة اون لاين

رابط كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر فى دوري ابطال اوروبا كورة ستار

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بدون تقطيع (بث مباشر)

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائى دورى أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ فى دورى أبطال أوروبا

برشلونة يسحق ليون بخمسة أهداف فى إياب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال...(بث مباشر)

HD مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ بث مباشر livehd7 | live hd دوري ابطال اوروبا اليوم | كول كورة | كورة اون لاين

رابط كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر فى دوري ابطال اوروبا كورة ستار

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بدون تقطيع (بث مباشر)

ads
كشكول

وفد الجامعات الأفريقية في زيارة للأهرامات

وزير التعليم ينعي الطفلة رواية ضحية حادثة قطار محطة مصر

استقالة مدير الحسين الجامعي.. تهديدات باستقالات جماعية وعميد طب الأزهر يرد

تعرف علي منح تجارة عين شمس لتأهيل الطلاب لسوق العمل

"اللغة العربية و دعم الهوية" ثانى جلسات منتدي شباب الباحثين بألسن عين شمس

الأمصار

صفعة لأردوغان.. البرلمان الأوروبي يدعو لتعليق انضمام تركيا إلى الاتحاد

ماني يمنح ليفربول التقدم على بايرن ميونيخ

فتاة تقطع يديها لتحصل على أموال التأمين

بايرن ميونيخ يكشف عن تشكيله لمواجهة ليفربول الإنجليزي

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بايرن ميونيخ

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

في عيد المرأة.. تعرف على الإعلامية سلوى حجازي وحوارها مع أم كلثوم

صديق الطيور الجارحة.. الدوانكى يكرس حياته لتربية الصقور (فيديو)

اكتشاف مقبرة رهبان وأثار أنشطة بشرية تعود لـ38 ألف عام بالصين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎