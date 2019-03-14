ليفربول يفوز على بايرن بثلاثية ويبلغ ربع نهائى دورى الأبطال

حجز ليفربول الإنجليزي الوصيف بطاقته إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بفوزه الكبير على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 3-1 على ملعب "أليانز أرينا" في إياب الدور ثمن النهائي.



وسجل السنغالي ساديو مانيه (26 و84) والهولندي فيرجيل فان دايك (69) أهداف ليفربول الذي عوض سقوطه في فخ التعادل السلبي ذهابا على أرضه، ولحق بمواطنيه مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، وسجل الكاميروني جويل ماتيب (39 خطأ في مرمى فريقه) هدف بايرن ميونيخ الذي ودع ثمن النهائي للمرة الأولى منذ 2011، ولقي مصير مواطنيه بوروسيا دورتموند وشالكه اللذين خرجا على يد توتنهام وسيتي تواليا.