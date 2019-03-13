حزب" الحرية" يدين ادعاءات بعض الدول الأوربية حول ملف حقوق الإنسان

أدان حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، والنائب أحمد مهنى، الأمين العام، ما جاء في بيانات بعض الدول الأوروبية من ادعاءات ومزاعم تسئ إلى مصر فى ملف حقوق الإنسان.



وأضاف الحزب، أن بيانات بعض الدول الأوروبية والتي استندت إلى تقارير غير مهنية افتقدت قدرا كبيرا من المصداقية ووضوح المصدر، وأسقطت عمدًا في بعض الأحيان وخطأ في أحيان أخرى عديد من الحقائق الهامة والتي تؤثر على جودة محتوى التقرير وأهلية الاستناد إليه.



وتابع الحزب في بيان صدر له منذ قليل، إنه "من واقع تمثيلنا الشعبي والحزبي والنيابي وتعبيرا عن وجهة نظر حزبية، نرفض ما تم ذكره في التقارير المشار إليها، كما أننا نؤكد أن ما تم الإشارة إليه فيما يسمى بالإحتجاز التعسفي أو التعذيب أو الإختفاء القسري، أمور ليست ذات وجود في مصر ولا يوجد تطبيق لأي عقوبة سواء بالإعدام أو ما دون ذلك إلا من خلال تطبيق القانون المصري وفي ظل قضاء عادل مستقل ولا يحتجز أي شخص إلا بانتهاك للقانون أو جريمة.



وأكد الحزب، أنه يثق كل الثقة في عزم وارادة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وفي القيادة السياسية التي قدمت ومازالت تقدم العديد من الجهود من أجل تحسين مناخ حقوق الإنسان في مصر ويأتي على رأسها الحقوق في العيش الكريم الصحي الآمن في ظل كفالة الحرية للجميع فيما يتطابق مع القانون والقيم المصرية.