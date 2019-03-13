تباين مؤشرات الأسهم في ألمانيا بختام تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات الأسهم في ألمانيا عند نهاية جلسة اليوم وسُجلت مكاسب في قطاعات الأدوية والرعاية الطبية، النقل والخدمات اللوجستية والمواد الكيماوية. في المقابل، سُجلت خسائر في قطاعات المؤسسات العامة، الإستهلاك والتكنولوجيا، حيث قادت المؤشرات للأسفل.



عند نهاية التداولات في فرانكفورت، داكس 30 سجل ارتفاع عند 0.42%، بينما مؤشر MDAX عزز مكانته عند 0.84% ومؤشر TecDAX التكنولوجي انخفض بنحو 0.11%.



من بين الأسهم القيادية اليوم في داكس 30 برز سهم فريسينيوس ميد اند كجاا اس تي (DE:FMEG)، الذي ارتفعت قيمته 2.20% أو 1.500 نقطة وبلغ سعره 69.740 عند الإغلاق. في المقابل، سهم فريسينيوس اس اي في زيد (DE:FREG) واصل ارتفاعه عند 1.68% أو 0.810 نقطة وأغلق عند سعر 49.110، في حين سهم باير ايه جي (DE:BAYGN) زاد 1.49% أو 1.00 نقطة بسعر 68.04 عند نهاية الجلسة.



أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم Wirecard AG (DE:WDIG)‎ منخفضا عند 5.49% أو 6.975 نقطة وتداول عند مستويات 120.075 عند الاغلاق. سهم Adidas AG (DE:ADSGN)‎ تراجع بمقدار 2.38% أو 5.00 نقطة عند سعر 204.80، أما سهم اي.اون اي جي (DE:EONGn) أغلق على هبوط عند 2.10% أو 0.206 نقطة بسعر 9.603.



ومن جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر MDAX قد سجله سهم Rocket Internet (DE:RKET)‎، الذي ارتفع بمقدار 3.57% عند سعر 23.24، Symrise AG (DE:SY1G)‎ هو الآخر واصل ارتفاعه عند 3.23% وأغلق عند مستويات 81.900، وكذلك سهم Nemetschek AG (DE:NEKG)‎ صعد نحو 3.08% وأنهى تداولاته عند سعر 137.100.



من بين الأسهم الأضعف أداءً اليوم، نذكر سهم شركة Stroeer SE (DE:SAXG)‎، الذي سقط بنسبة 1.75% وأغلق جلسته عند سعر 50.450، سهم Uniper SE (DE:UN01)‎، الذي فقد 1.26% عند سعر 25.840 وسهم Bechtle AG (DE:BC8G)‎، الذي ضعُف بنسبة 1.21% واختتم عند سعر 77.550 جلسة اليوم في البورصة.



ومن جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر TecDAX التكنولوجي قد سجله سهم Nemetschek AG (DE:NEKG)‎، الذي ارتفع بمقدار 3.08% عند سعر 137.100، Siemens Healthineers AG (DE:SHLG)‎ هو الآخر واصل ارتفاعه عند 2.33% وأغلق عند مستويات 37.84، وكذلك سهم Evotec AG (DE:EVTG)‎ صعد نحو 1.73% وأنهى تداولاته عند سعر 21.150.



من بين الأسهم الأضعف أداءً اليوم، نذكر سهم شركة Wirecard AG (DE:WDIG)‎، الذي سقط بنسبة 5.49% وأغلق جلسته عند سعر 120.075، سهم Dialog Semiconductor (DE:DLGS)‎، الذي فقد 2.09% عند سعر 26.7000 وسهم Medigene (DE:MDG1k)‎، الذي ضعُف بنسبة 1.91% واختتم عند سعر 8.730 جلسة اليوم في البورصة.



عدد الأسهم الأكثر ارتفاعًا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على انخفاض بالتداول في بورصة فرانكفورت مع 426 مقابل 255، في حين 97 بقي دون تغيير.