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اقتصاد
الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:44 م

الذهب يغلق عند أعلى مستوى بأسبوعين بمكاسب 11 دولارًا

الذهب يغلق عند أعلى
dostor.org/2551999

وسعت أسعار الذهب من مكاسبها لأعلى مستوى بأسبوعين عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، ليربح المعدن أكثر من 11 دولارًا مع هبوط العملة الأمريكية.

وصعد المعدن الأصفر أعلى مستوى 1.300 دولار للأوقية مع ضعف العملة الأمريكية جراء مكاسب قوية للجنية الإسترليني وسط ترقب التطورات السياسية في بريطانيا

وتورطت المملكة المتحدة في مأزق سياسي جديد أمس عقب تصويت الأغلبية البرلمانية ضد تعديلات البريكست عند 391 صوتًا، في مقابل 242 صوتًا مؤيدًا للتعديلات مما فتح الطريق أمام تصويتًا على الخروج دون اتفاق في وقت لاحق من اليوم.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة نمت بوتيرة أقل من التوقعات كما تواصل طلبات السلع المعمرة الصعود للشهر الثالث على التوالي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.9% ويربح 11.20 دولار ليصل إلى 1309.30 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ جلسة 28 فبراير الماضي.

وبزاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% مسجلًا 1309.03 دولار للأوقية.

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