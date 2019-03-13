26.6 مليار دولار تراجع للقيمة السوقية لـ"بوينج" خلال جلستين

فقدت شركة "بوينج" 26.6 مليار دولار من قيمتها السوقية في الجلستين الماضيتين فقط عقب حادث الطائرة الإثيوبية.



وتراجع سهم شركة صناعة الطائرات الأمريكية بنحو 11.1% منذ إغلاق جلسة الجمعة الماضية حتى ختام تعاملات الثلاثاء.



وساهمت الخسائر القوية لسهم "بوينج" في تراجع القيمة السوقية للشركة من 238.7 مليار دولار إلى 212.1 مليار دولار خلال الجلستين الماضيتين.



وفي الأحد الماضي، تحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "737 ماكس" كانت متجهة إلى نيروبي بعد دقائق من الإقلاع، ما أسفر عن مقتل جميع من كان على متن الطائرة.



وبعد هذه الحادثة، أعلنت الصين وأثيوبيا وماليزيا وقف استخدام طائرات بوينج من طراز" 737 ماكس" تعبتها العديد أوروبا والعديد من شركات الخطوط الجوية العالمية.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كندا منع طائرات بوينج من طراز "737 ماكس 8 و9" من الطيران في المجال الجوي الكندي، في الوقت الذي ذكر فيه تقرير صحفي أن شركات أمريكية طلبت عدم سفر موظفيها على متن الطائرات طراز "بوينج 737 ماكس ".



وتراجع سهم "بوينج" هامشيًا بنحو 0.06% إلى 375.19 دولار، لتصل قيمتها السوقية عند 211.9 مليار دولار.