واشنطن: إيرادات إيران النفطية فقدت 10 مليارات دولار بسبب العقوبات

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن إيرادات إيران النفطية تراجعت 10 مليارات دولار منذ العقوبات التي فرضتها واشنطن ضدها.



وأضاف "برايان هوك" الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن إيران خلال تصريحات بمؤتمر "جيرا ويك" اليوم الأربعاء، أنه بسبب الفائض العالمي من النفط تسارع الولايات المتحدة بخطتها لخفض الصادرات الإيرانية من الخام إلى الصفر، وفقًا لوكالة "رويترز".



وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران في أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاقية النووية في مايو الماضي.



وتابع "هوك" أن الرئيس دونالد ترامب يرغب في حملة من أقصى الضغوط الاقتصادية على إيران، لكنه لا يريد أيضًا صدمة أسواق النفط.



وأشار المسؤول الأمريكي: "عندما يكون لديك سوق نفط أفضل، فإنه يمكننا من تسريع طريقنا نحو خفض صادرات الخام الإيرانية إلى الصفر".



وقال "هوك" إن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع أن يتجاوز المعروض العالمي الطلب في عام 2019 بمقدار 440 ألف برميل يوميًا.



وإلى جانب إيران، فرضت واشنطن عقوبات على صادرات النفط الفنزويلية في يناير في محاولة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.



فيما أوضح "هوك": "نحن ندرك أن ضغطنا الدبلوماسي والاقتصادي وتوقيت وسرعة ذلك يؤثران على صناعة النفط في فنزويلا".