الدولار يُعمق خسائره لأدنى مستوى بأسبوعين مع مكاسب الإسترليني

عمق الدولار الأمريكي خسائره أمام معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل الورقة الخضراء أدنى مستوى بأسبوعين مع مكاسب الإسترليني وبعد إعلان بيانات اقتصادية.



وتعرضت العملة الأمريكية للضغط مع قفزة لنظيرتها البريطانية بعد تصويت البرلمان البريطاني ضد البريكست دون اتفاقعقب رفض الصفقة المعدلة المقدمة من تريزا ماي أمس.



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن طلبيات السلع الأمريكية المعمرة تواصل الصعود للشهر الثالث على التوالي خلال يناير الماضي كما نمت أسعار المنتجين بالولايات المتحدة لكن بوتيرة أقل من التوقعات.



أما الإنفاق على قطاع البناء بالولايات المتحدة فقد ارتفع بأكبر وتيرة في 9 أشهر خلال يناير الماضي.



وبحلول الساعة 8:35 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار مقابل اليورو بنحو 0.4% لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1333 دولار.



كما تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.2% لتسجل 111.15 ين.



وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بأكثر من 2% لترتفع العملة البريطانية إلى 1.3352 دولار، كما تراجعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.5% إلى 1.0034 فرنك.



وخلال تلك الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.5% إلى 96.476 وهو أدنى مستوى منذ 28 فبراير الماضي.