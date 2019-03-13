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اقتصاد
الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:28 م

"ستاندرد.آند.بورز" يرتفع بالختام لأعلى مستوى بـ2019

ستاندرد.آند.بورز
dostor.org/2551994

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل "ستاندرد آند بورز" أعلى مستوى في 2019 مع صعود قطاع التكنولوجيا وترقب التطورات السياسية.

وجاء صعود "وول ستريت" مع مكاسب قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع 1.1% بقيادة صعود سهم "نيفيديا" بأكثر من 3.8%.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، ارتفاع أسعار المنتجين بالولايات المتحدة لأول مرة في 4 أشهر خلال فبراير الماضي، كما واصلت طلبيات السلع الأمريكية المعمرة الصعود للشهر الثالث على التوالي.

فيما ارتفع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 9 أشهر خلال يناير الماضي.

بينما ارتفع سهم "بوينج" بنحو 0.5% بالختام في محاولة للتعافي من خسائره التي تجاوزت 11% خلال الجلستين الماضيتين على خلفية قرارات من دول أوروبا والصين وغيرها بوقف استخدام طراز "ماكس 737" بعد حادث الطائرة الإثيوبية.

فيما جاء تصويت البرلمان البريطاني لصالح عدم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، بعد أن رفض مجلس العموم صفقة البريكست المعدلة.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.6% إلى 25703.09 نقطة، ليربح 148.4 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.7% مسجلًا 2810.9 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنفس النسبة ليصل إلى 7643.4 نقطة.

وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5% إلى 96.476.

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