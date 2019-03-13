الإسترليني يقفز أعلى 1.33 دولار عقب رفض البريكست بدون اتفاق

وسع الجنيه الإسترليني مكاسبه أعلى مستوى 1.33 دولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عقب رفض البرلمان البريطاني للبريكست بدون اتفاق وبعد الإفصاح عن موازنة الربيع للحكومة.



وبأغلبية 4 أصوات فقط، رفض البرلمان البريطاني خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، ليصوت مجلس العموم غدًا الخميس على تأجيل اتمام البريكست.



كما أعلنت الحكومة البريطانية اليوم موازنة الربيع مع خفض توقعات النمو الاقتصادي للبلاد خلال العام الحالي محذرة من أن البريسكت يُشكل عائقًا أمام الاقتصاد.



وتلقت الحكومة البريطانية هزيمة بالأمس بعد رفض البرلمان الصفقة المعدلة للبريكست بأغلبية 391 صوتًا مقابل تأييد 242 شخصًا.



وأعلنت اليوم حكومة المملكة المتحدة أنها لن تفرض تعريفات جمركية على غالبية السلع المستوردة إلى البلاد حال تنفيذ البريكست بدون صفقة.



وكتب كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في البريكست "ميشيل بارنيه" عبر "تويتر" أن حل الأزمة لن يتم إلا من داخل بريطانيا.



وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 1.7% ليصل إلى 1.3307 دولار.



كما صعدت العملة البريطانية أمام نظيرتها الأوروبية الموحدة بنسبة 1.4% ليتراجع اليورو إلى 0.8514 إسترليني.