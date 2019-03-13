رابط ناو شووت لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ اليوم الأربعاء يلا شوت yalla shoot

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

نظمت مديرية أوقاف الاسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، أمسية دينية بمسجد طيبة 1 الكبير بالعامرية أول، بحضور الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، والشيخ حسن عبدالبصير مدير ...