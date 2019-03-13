نايمكس يسجل أعلى إغلاق بـ4 أشهر بمكاسب 2.4%

وسعت أسعار النفط مكاسبها لأكثر من 2% عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل نايمكس أعلى مستوى في 4 أشهر بعد بيانات المخزونات الأمريكية.



وبعكس توقعات المحللين، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط خلال الأسبوع الماضي بنحو 3.9 مليون برميل.



كما تراجع إنتاج الولايات المتحدة النفطي من أعلى مستوى على الإطلاق بمقدار 100 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي ليهبط إلى 12.100 مليون برميل يوميًا.



وخفضت أمس إدارة معلومات الطاقة توقعاتها للإنتاج الأمريكي من الخام عن العام الجاري و2020، وذلك عند 12.30 مليون و13.03 مليون برميل يوميًا على الترتيب.



وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 2.4% عند 58.26 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطًا منذ جلسة 12 نوفمبر الماضي.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 1.4% إلى 67.64 دولار للبرميل.