موجة رياح محملة بالرمال والأتربة وانخفاض فى الحرارة تضرب القاهرة والجيزة

تتعرض محافظتا القاهرة والجيزة لموجة من الرياح الشديدة المحملة بالرمال والأتربة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية وزحف الرمال على الطرق وانخفاض في درجة الحرارة ما أثر على الأسواق والحياة الاقتصادية.



وتوالي غرفة العمليات الرئيسية في المحافظتين متابعة التطورات أولا بأول بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية والأجهزة المعنية، فضلا عن رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المرافق والمديريات لمواجهة أي طوارئ.



وتشهد الطرق الرئيسية حذرا شديدا من السائقين في حركة السير نظرا لصعوبة الرؤية وهبوب الرياح المحملة بالرمال والأتربة خشية وقوع حوادث.