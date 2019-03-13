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مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
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الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:12 م

Bayern vs liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر بتاريخ 13/3/2019 دوري الابطال

Bayern vs liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر بتاريخ 13/3/2019 دوري الابطال

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر
الدستور مباشر
dostor.org/2551985

يخوض نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مساء اليوم الأربعاء، مواجهة حاسمة أمام مضيفه بايرن ميونخ، على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية، في "إياب" ثمن نهائي دورى أبطال أوروبا.
 
موعد مباراة بايرن ميونخ وليفربول والقنوات الناقلة
 
ويحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على بايرن ميونخ الألمانى فى العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1.
 
ليفربول ضد البايرن
 
ويسعى ليفربول، لوضع حد لسلسلة الهزائم المتتالية التى يتعرض لها خارج ملعب "آنفيلد"، بمسابقة دورى أبطال أوروبا هذا الموسم، والتأهل إلى ربع نهائى المسابقة.
وتذوق ليفربول مرارة الهزيمة في المباريات الثلاث التي خاضها خارج ملعب "أنفيلد" بمسابقة دورى أبطال أوروبا هذا الموسم أمام باريس سان جيرمان الفرنسي والنجم الأحمر الصربي ونابولي الإيطالي.



وذكر الموقع الرسمى لنادي بايرن ميونخ، أن ليفربول تلقى ثانى أسوأ سلسلة من الهزائم المتتالية للفريق خارج أرضه في أوروبا بعدما سبق وأن خسر فى 5 مباريات متتالية بين شهر أبريل عام 1966 وشهر نوفمبر عام 1971.

مباراة الذهاب بين ليفربول والبايرن

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