بث مباشر ليفربول وبايرن ميونخ kora live أونلاين الآن | مباشر يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ كورة ستار رابط مباشر بدون تقطيع





مباراة ليفربول وبايرن بث مباشر





البث المباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ على الانترنت





يستهدف ليفربول ونجمه الدولي المصري محمد صلاح تحقيق نتيجة إيجابية إما بالفوز أو التعادل إيجابياً عندما ينزل ضيفاً على العملاق الألماني بايرن ميونيخ الساعي بدوره إلى حجز مكان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.









دق 26 هدف اول لليفربول: ساديو ماني يرواغ الحارس نوير ويضع الكرة داخل المرمى مانحا التقدم لفريقه.





دق 25: تسديدة فيرمينيو تنقصها الدقة لتدخل مرمى بايرن ميونيخ.













-13: اول تغيير اضطراري من جانب ليفربول بخروج جوردان هيندرسون مصابا ودخول البرازيلي فابينيو





- دق 9: محاولة اولى من الاسباني تياغو ألكانتارا الذي سدد لكن كرته علت مرمى الحارس اليسون.













-بداية قمة بين بايرن ميونيخ وضيفه ليفربول





موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ والقنوات الناقلة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق

بايرن ميونيخ x ليفربول

الأربعاء 13 مارس





الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة





الساعة العاشرة بتوقيت مصر





beIN SPORTS HD1





beIN SPORTS HD11





عصام الشوالي وخليل البلوشي





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