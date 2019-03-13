يوتيوب الآن on youtube مباراة ليفربول والبايرن بث مباشر beIN ليفربول وبايرن ميونخ يلا شوت بث مباشر بين سبورت بث مباشر ليفربول والبايرن kora بث مباشر liverpool vs bayern بث مباشر

فربول وبايرن ميونخ يلا شوت اونلاين kora star، وفي مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد أنفيلد معقل الريدز، انتهت المواجهة بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أن يتمكن أي فريق من هز شباك الآخر، وسيتوجب على اللاعبين في لقاء اليوم تسجيل الأهداف إذا أرادو بلوع دور الثمانية من المسابقة التي يحلم بها الجمهور.

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