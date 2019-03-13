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مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
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الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:02 م

كورة Live مشاهدة مباراة Liverpool VS bayern munich بث يوتيوب مباشر يلا شوت صلاح Liverpool دون تقطيع

كورة Live مشاهدة مباراة Liverpool VS bayern munich بث يوتيوب مباشر يلا شوت صلاح Liverpool دون تقطيع

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر
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كورة Live مشاهدة مباراة Liverpool VS bayern munich بث يوتيوب مباشر يلا شوت صلاح Liverpool دون تقطيع

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا على منافسه فريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، في المباراة المقرر لها أن تقام في تمام العاشرة مساءً بإستاد اليانز ارينا في إطار منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة اليوم.

ويدخل فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح وهو يحمل آمال المدينة الإنجليزية في تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالتعادل أو الفوز وذلك حتى يتأهل إلي ربع نهائي المسابقة.

وعلى الجانب الآخر، من المحتمل أن يغيب عن الفريق البافاري المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وذلك بعدما غاب عن مران الإثنين الماضي لأسباب عائلية، بينما يغيب الثنائي الألماني توماس مولر وجوشو كيميش بسبب الإيقاف، كما يغيب آريين روبن وكورنتين توليسو بسبب الإصابات لكن بايرن يأمل في عودة ديفيد ألابا وآريين روبن من جديد.

ومن جانبه، أكد المحترف الدولي المصري محمد صلاح في تصريحات قبل المباراة أنه مستعد لقيادة ليفربول نحو تحقيق نتائج جيدة، في البريميرليج ودوري الأبطال.

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