بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ يلا شوت حصري اليوم 13/03/2019 رابط ماتش الليفر ضد البايرن اون لاين دوري الابطال يحل مساء اليوم الأربعاء نادي ليفربول ذيفاً ثقيلا علي نادي بايرن ميونخ الألماني علي ملعب أليانز أرينا بمدينة " ميونخ" وذلك ضمن منافسات دور الـ16 بمباريات الإياب دوري أبطال اوروبا 2019، وجدير أن مباراة الذهاب إنتهت بتعادل السلبي بين الفريقين وكانت علي ملعب أنفيلد مقعل نادي الريدز ليفربول، يدخل ليفربول المباراة من أجل تحقيق الفوز من أجل الصعود لدور ربع نهائي او التعادل الإيجابي، بينما يدخل بايرن ميونخ الألماني صاحب الأرض والجمهور من أجل الفوز لكي يعبر لدور المقبل ويتخطي عقبة الريدز ليفربول .



كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ يلا شوت حصري اليوم وصرح مساء اليوم الأربعاء الدولي المصري محمد صلاح عن جاهزيتة لمباراة بايرن ميونخ وليفربول واكد أن الفريق سوف يقاتل من أجل التاهل لدور المقبل وتحقيق حلم التتوج ببطولة دوري الأبطال وجدير أن جماهير ليفربول تفضل الدوري الإنجليزي عن دوري الأبطال الذي يغيب عن النادي منذ عام 1990، وقال الدولي المصري محمد صلاح أن حلمة الخاص هو التتوج بدوري الأبطال، مشير إلي أنه يستعد لتضحة من أجل تحقيق الأحلام الخاصة بنادي ليفربول، وجدير أن النادي إختتم التدريبات أمس وهو الأن في ميونخ يحضر لمباراة اليوم امام بايرن ميونخ في ألمانيا بمدينة ميونخ .



كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ يلا شوت حصري اليوم وجدير أن ليفربول يحتل المركز الثاني في ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقاطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر وفي الجانب الأخر نادي بايرن ميونخ متصدر برصيد 57 نقطة بفارق الأهداف عن بروسيا دوتموند الألماني الذي تراجع للمركز الثاني للمرة الأولي منذ بداية الدوري وحقق البايرن الفوز بنتيجة 6-0 علي نادي فولفسبورغ بالدوري وكانت ضمن منافسات الجولة الـخامسة والعشرون.

