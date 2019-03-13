القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
سياسي
الأربعاء 13/مارس/2019 - 10:46 م

تحالف الأحزاب يقر خطته التنظيمية.. ويناقش التعديلات الدستورية

تحالف الأحزاب يقر
محمد جعفر
dostor.org/2551968

انتهى منذ قليل، اجتماع المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية والذي انعقد بمقر حزب الحركة الوطنية، بحضور رؤساء تلك الأحزاب.

وأقر الاجتماع الخطة التنظيمية للتحالف خلال المرحلة المقبلة وخطط تمكين المرأة والشباب والهيكل التنظيمي واختيار أمين، وأمين للسر من خلال تشكيل كامل لأمانة التنظيم كي تتولي بدورها الترتيب للاجتماعات، ووضع جداول ومحاضر لكل اجتماعات التحالف المقبلة.

كما ناقش رؤساء أحزاب التحالف ضرورة تشكيل لجنة لحقوق الإنسان تتولي بحث القضايا المحورية المهمة في هذا الملف الحقوقي، بما يخدم مصالح الدولة ويكشف أكاذيب الجماعات المتطرفة والمنظمات المشبوهة التي تعمل ضد الوطن وتحاول تشوية صورته بأكاذيب وإشاعات مغرضة.

وأقر التحالف خطة التحركات الميدانية والجماهيرية حول التعديلات الدستورية وتحفيز المواطنين على المشاركة والنزول في أهم استحقاق يتعلق بالمستقبل السياسي للدولة خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات والندوات والحملات الميدانية التوعوية بهدف التصدي لكل المشككين الذين يحاولون بث أفكار مسمومة بين طوائف الشعب.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي

منذ 4 أيام

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"

منذ شهر

"عبد العال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان لمدة 20 دقيقة

منذ شهر

رئيس النواب يقدم موعد انعقاد الجلسات العامة

منذ 4 شهر

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا

منذ 5 شهر

«الدستور» تحضر الاحتفال بـ«مولد السيد البدوى»

الآن

ملك الأرشيف.. أبوالسعود إبراهيم يروى حكايات الكبار داخل «الأهرام»

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر بتاريخ 19-02-2019 دوري أبطال أوروبا

إثيوبيا: قائد الطائرة المنكوبة أبلغ عن مشكلات في التحكم

"السحر المصري".. المشروعات العقارية تتصدر غلاف مجلة عالمية

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال...(بث مباشر)

HD مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ بث مباشر livehd7 | live hd دوري ابطال اوروبا اليوم | كول كورة | كورة اون لاين

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بدون تقطيع (بث مباشر)

رابط كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر فى دوري ابطال اوروبا كورة ستار

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

ليفربول يفوز على بايرن بثلاثية ويبلغ ربع نهائى دورى الأبطال

ماني يمنح ليفربول التقدم على بايرن ميونيخ

فالفيردي يعلن تشكيل برشلونة أمام ليون.. "ميسي وسواريز وكوتينيو" في الهجوم

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال...(بث مباشر)

HD مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ بث مباشر livehd7 | live hd دوري ابطال اوروبا اليوم | كول كورة | كورة اون لاين

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بدون تقطيع (بث مباشر)

رابط كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر فى دوري ابطال اوروبا كورة ستار

ads
كشكول

وفد الجامعات الأفريقية في زيارة للأهرامات

وزير التعليم ينعي الطفلة رواية ضحية حادثة قطار محطة مصر

استقالة مدير الحسين الجامعي.. تهديدات باستقالات جماعية وعميد طب الأزهر يرد

تعرف علي منح تجارة عين شمس لتأهيل الطلاب لسوق العمل

"اللغة العربية و دعم الهوية" ثانى جلسات منتدي شباب الباحثين بألسن عين شمس

الأمصار

صفعة لأردوغان.. البرلمان الأوروبي يدعو لتعليق انضمام تركيا إلى الاتحاد

ماني يمنح ليفربول التقدم على بايرن ميونيخ

فتاة تقطع يديها لتحصل على أموال التأمين

بايرن ميونيخ يكشف عن تشكيله لمواجهة ليفربول الإنجليزي

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بايرن ميونيخ

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

في عيد المرأة.. تعرف على الإعلامية سلوى حجازي وحوارها مع أم كلثوم

صديق الطيور الجارحة.. الدوانكى يكرس حياته لتربية الصقور (فيديو)

اكتشاف مقبرة رهبان وأثار أنشطة بشرية تعود لـ38 ألف عام بالصين

الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎