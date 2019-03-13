تحالف الأحزاب يقر خطته التنظيمية.. ويناقش التعديلات الدستورية

انتهى منذ قليل، اجتماع المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية والذي انعقد بمقر حزب الحركة الوطنية، بحضور رؤساء تلك الأحزاب.



وأقر الاجتماع الخطة التنظيمية للتحالف خلال المرحلة المقبلة وخطط تمكين المرأة والشباب والهيكل التنظيمي واختيار أمين، وأمين للسر من خلال تشكيل كامل لأمانة التنظيم كي تتولي بدورها الترتيب للاجتماعات، ووضع جداول ومحاضر لكل اجتماعات التحالف المقبلة.



كما ناقش رؤساء أحزاب التحالف ضرورة تشكيل لجنة لحقوق الإنسان تتولي بحث القضايا المحورية المهمة في هذا الملف الحقوقي، بما يخدم مصالح الدولة ويكشف أكاذيب الجماعات المتطرفة والمنظمات المشبوهة التي تعمل ضد الوطن وتحاول تشوية صورته بأكاذيب وإشاعات مغرضة.



وأقر التحالف خطة التحركات الميدانية والجماهيرية حول التعديلات الدستورية وتحفيز المواطنين على المشاركة والنزول في أهم استحقاق يتعلق بالمستقبل السياسي للدولة خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات والندوات والحملات الميدانية التوعوية بهدف التصدي لكل المشككين الذين يحاولون بث أفكار مسمومة بين طوائف الشعب.