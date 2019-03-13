يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول و بايرن ميونخ بدون تقطيع اليوم

سنكون اليوم على موعد مع بث مباشر لمباراة بايرن ميونخ ضد ليفربول، في أياب الدور الـ 16، من دوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة بايرن ميونيخ وفريق ليفربول، اليوم الأربعاء 13 – 3 – 2019، فى تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة

وتمكن بايرن ميونيخ من استعادة توازنه في البوندسليجا ، فإنه يلفت انتباهه مرة أخرى إلى دوري الأبطال ، حيث يأمل في إنهاء المهمة على أرضه أمام ليفربول اليوم الأربعاء.

وانتزع بايرن الصدارة في ألمانيا بفوزها على فولفسبورج 6-0 في ملعبها يوم السبت. بعد فوزه بنتجة 5-1 خارج بوروسيا مونشنجلادباخ في الأسبوع السابق.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين ليصبح أفضل لاعب أجنبي في تاريخ الدوري برصيد 197 هدف، بينما أرسل بايرن أيضا إشارة واضحة لمدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف بعد توبيخه الظاهر يوم الثلاثاء، بعد أن أستبعد توماس مويلر وماتس هاملز وجيروم بواتينج من المنتخب الوطني

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن عن مواجهة ليفربول "لدينا احترام ولكن لا خوف."

